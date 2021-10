Scontro tra due Fiat Punto a Corno di Rosazzo

Incidente, questa mattina, tra due Fiat Punto, a Corno di Rosazzo, in via Papa Giovanni. Per cause al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per accertamenti, rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture.

Al volante di una di queste un uomo di San Giovanni al Natisone, di 85 anni, fortunatamente rimasto inteso. Nessun trauma fisico anche per il conducente della seconda auto coinvolta, un 80enne del posto che viaggiava insieme alla moglie; è stata quest'ultima a riportare delle lesioni, per cui è stata assistita dal personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.

La donna ferita è stata trasportata con l'ambulanza in ospedale; per lei ferite severe, ma non è in pericolo di vita.

I mezzi non sono stati posti sotto sequestro. Sul posto i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, e a fattivo supporto del personale medico.