Scontro tra due furgoni a Basiliano

Incidente tra viale Carnia e via Maggiore, lungo l'ex Provinciale 10, a Basiliano, poco prima delle 12.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due furgoni; tre persone sono rimaste ferite: due donne e un uomo. Quest'ultimo ha riportato le lesioni più serie; soccorso, è stato trasportato con l'ambulanza al Santa Maria della Misericordia di Udine, grave ma non in pericolo di vita.

L'uomo viaggiava da solo su un furgone Fiat Ducato mentre le due donne su un Peugeot.

Sul posto la Polizia Locale di Codroipo per rilievi, accertamenti e viabilità. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati, e a fattivo supporto del personale inviato dalla Sores di Palmanova, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo.