Scontro tra due mezzi a Pordenone

Incidente, poco prima delle 12, in via Santorini, a Pordenone, dove si sono scontrati, per cause al vaglio della Polizia locale, un'auto e un furgoncino, che hanno anche danneggiato un palo della luce.

Sul posto la seconda partenza del comando Vigili del fuoco di Pordenone che ha collaborato con i sanitari per prestare soccorso a uno dei conducenti, rimasto ferito in modo serio; stabilizzato, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine, mentre l'altro guidatore è stato accompagnato all'ospedale di Pordenone per le cure del caso.

I pompieri si sono poi fatti carico della messa in sicurezza dello scenario.