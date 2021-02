Incidente questa mattina, intorno alle 8.30, lungo la tangenziale, in direzione sud, poco dopo l'uscita di Pagnacco.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un camioncino che stava trasportando un trattore nel cassone e un autoarticolato. Inevitabili i disagi per il traffico.

Sul posto i soccorritori. Si viaggia su una sola corsia.