Scontro tra due mezzi pesanti in A4

Un incidente tra due autocarri avvenuto nel tratto Nodo di Portogruaro – San Stino di Livenza in direzione Venezia sull’autostrada A4 ha provocato 10 chilometri di coda.

Nell’impatto, accaduto poco prima delle 13, è rimasta ferita lievemente una persona. Per chi viaggia in direzione Venezia, Autovie Venete consiglia – attraverso i pannelli a messaggio variabile – di utilizzare il bypass A28/A27. Non c’è stata quindi alcuna chiusura autostradale o uscita obbligatoria, ma auto e mezzi pesanti possono uscire a Portogruaro e rientrare in A4 attraverso la A27 in direzione Venezia.