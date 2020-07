Scontro tra due moto e la corriera, muore un centauro

Tragedia della strada intorno alle 13 sulla strada per Basovizza, nel territorio di Trieste. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due moto e una corriera di linea, poco prima del bivio "h".

Nell'impatto uno dei due motociclisti ha perso la vita. Si tratta di un Vigile del Fuoco, Fabio Lugnani, classe 1963, in servizio al Distaccamento di Muggia.

La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto immediatamente due ambulanze. Sotto choc i pompieri giuliani. Sul posto hanno operato i colleghi del distaccamento di Opicina.

Ferito anche un altro pompiere, che si trovava in sella alla seconda moto ed è rovinato sull'asfalto, riportando vari traumi.