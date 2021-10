Scontro tra due moto, gravissimo un 47enne

Versa in gravissime condizioni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in prognosi riservata, un uomo di 47 anni residente nella zona del Palmarino che ieri è rimasto coinvolto in un incidente a Gonars, in via Monte Santo, all'altezza del civico 69.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti sul luogo dell'incidente per rilievi, accertamenti e viabilità, il 47enne, che stava viaggiando in sella a una moto, si è scontrato con un'altra moto, in questo caso condotta da un ragazzo di 25 anni di Palmanova. Quest'ultimo è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova. Non è in condizioni critiche e se la caverà.

Il 47enne, invece, versa in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

È stato informato tempestivamente il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. L'incidente si è verificato poco dopo le 20.30 di ieri.