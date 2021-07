Incidente a Lignano Sabbiadoro, intorno a mezzogiorno, all'altezza dell'intersezione tra via Raggio di Levante e Arco del Grecale.

Per cause al vaglio della Polizia Locale della cittadina balneare, intervenuta per accertamenti, rilievi e viabilità, si sono scontrati due motocicli. I conducenti sono rimasti feriti, ma fortunatamente in maniera non grave; per loro solo abrasioni.