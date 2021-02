Scontro tra due ruote, quattro feriti

Incidente intorno alle 12 tra Manzano e Buttrio, lungo la regionale, alla progressiva chilometrica 13 + 500. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate due moto. Entrambi i centauri alla guida sono rimasti feriti in maniera grave; non sarebbero comunque in pericolo di vita. Feriti anche i due passeggeri.

Sono stati soccorsi dall'equipe medica inviata con un'ambulanza dalla Centrale Sores di Palmanova; era stato inviato anche l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido. Una delle due moto è finita a bordo strada e una in un campo.