Incidente stradale tra due scooter nel primo pomeriggio di oggi, lungo regionale 14, nel comune di Duino Aurisina.

Per cause al vaglio degli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato intervenuti per i rilievi, accertamenti e viabilità, due mezzi sono entrati in collisione.

Tre le persone che sono rimaste ferite, trasportate dalle ambulanze all'ospedale Cattinara di Trieste, per fortuna in condizioni non gravi. A supporto i Carabinieri.