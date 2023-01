Scontro tra due vetture a San Vito di Fagagna

Una persona è stata soccorsa dal personale sanitario questo pomeriggio a seguito di un incidente che ha coinvolto due vetture lungo la regionale 464, a San Vito di Fagagna, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Dopo una chiamata al Numero unico di emergenza 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e i Vigili del fuoco, con una partenza dal Comando di Udine e i volontari da San Daniele del Friuli.

La persona ferita - non si esclude il malore al volante - è stata trasportata in ospedale, in condizioni serie, per le cure del caso.