Scontro tra due vetture sul ponte di Dignano

Incidente stradale sul ponte di Dignano nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Pordenone, intervenuta sul posto per i rilievi, si sono scontrate due autovetture e due persone sono rimaste ferite nello schianto. Sono state trasportate dai sanitari all'ospedale di San Daniele. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Locale di San Daniele per la viabilità.



Il ponte è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. Code e traffico inevitabili.