Scontro tra Golf e Ka, grave un friulano

Grave incidente frontale questa mattina a Osoppo in via della Cartiera. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri i Buja, si sono scontrare due auto, all'altezza di un'intersezione.

Si tratta di una Golf condotta da una donna di 49 anni, della zona, e di una Ford Ka, al volante della quale c'era un uomo di 80 anni, anche lui della zona. Nell'impatto il pensionato è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'elicottero sanitario. Sul posto anche due ambulanze.