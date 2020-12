Scontro tra l'auto e il motorino, minorenne ferita

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Udine, lungo via Cividale, all'altezza dell'incrocio con via Duino. Per cause al vaglio della Polizia locale, intervenuta per i rilievi, una Mercedes Atv che procedeva verso la periferia è entrata in collisione con un motorino, che viaggiava nel senso di marcia opposto. Ad avere la peggio la giovanissima in sella alla due ruote, una ragazza minorenne, che è rovinata a terra. E' stata soccorsa dal personale del 118, che l'ha trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto anche una squadra del Comando provinciale dei pompieri.