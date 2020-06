Scontro tra mezzi pesanti in A34, camionista incastrato

Incidente poco dopo le 18, lungo l'autostrada A34, nel territorio del comune di Savogna d'Isonzo, in direzione confine di Stato.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Gorizia, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco del Comando Isontino e al personale dell'autostrada, due camion si sono scontrati. Nell'impatto uno dei due conducenti è rimasto incastrato nell'abitacolo. E' stato soccorso dal personale medico dell'elicottero decollato da Campoformido, inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. In questo momento, alle 18.45, l'autostrada è ancora chiusa per permettere i soccorsi.