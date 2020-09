Scontro tra Morsano e Castions, un ferito

Incidente intorno alle 13, tra Morsano e Castions di Strada, all'altezza di un'intersezione a V. Per cause in corso di accertamento da parte nei Carabinieri della Compagnia di Latisana, interventi per rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture, tra cui una station wagon.

Una persona è rimasta leggermente ferita nell'impatto. È uscita autonomamente dall'abitacolo ed è stata assistita dal personale medico di un'ambulanza. Per la messa in sicurezza dei due veicoli incidentati, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.