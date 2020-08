Gravissimo incidente stradale ieri sera poco prima delle 21, in Strada Ottava Presa, a Caorle, dove è avvenuto uno scontro tra due moto. e Deceduti entrambi i conducenti, sul colpo. Una delle moto è finita in acqua; sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche sommozzatori di Mestre. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi. Indagini della Procura di Pordenone.