Scontro tra più auto a Coseano

Un incidente si è verificato nel pomeriggio in via Tagliamento a Coseano; per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Udine, intervenuta per rilievi e viabilità, più auto sono entrate in collisione.

Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario, le ambulanze provenienti dall'ospedale di San Daniele, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo e i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e dato supporto al personale sanitario. Alcune persone sono rimaste ferite in maniera non grave.