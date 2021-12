Scontro tra più vetture in A28, un ferito grave

Un ferito grave e altri due feriti in maniera meno seria. Autostrada bloccata. È il bilancio di un incidente accaduto intorno alle 19, lungo la A28, nel tratto compreso tra Porcia e Fontanafredda all'altezza della uscita di Fontanafredda, in direzione Conegliano, alla progressiva chilometrica 27 + 700.

Per cause al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Pordenone, intervenuti sul posto per rilievi, accertamenti e viabilità, si sono scontrate, in un tamponamento, più vetture, in maniera violenta.

Sul posto, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente l'equipaggio dell'elicottero, decollato dalla base di Campoformido e gli equipaggi di due ambulanze. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone con la prima partenza, due autobotti, un'Aps e due campagnole.

Una persona rimasta coinvolta nell'incidente è grave; è stata trasportata in volo all'ospedale. Altre due persone, rimaste ferite in maniera meno seria, sono state condotte al nosocomio con le autolettighe.

Il recupero dei veicoli incidentati è stato curato dal soccorso stradale "Cocozza" di Pordenone.

Per consentire l'arrivo tempestivo dei soccorsi è stata istituita l’uscita obbligatoria a Fontanafredda ed è stato chiuso lo svincolo per chi è diretto verso Portogruaro.

Dalle 20 è stato inoltre chiuso il tratto autostradale tra il Nodo di Portogruaro e lo svincolo di Latisana sull’autostrada A4 in entrambe le direzioni per consentire l’esecuzione di nuovi tratti pavimentati propedeutici alla realizzazione della rampa che collega la A28 (direttrice Conegliano – Portogruaro) alla carreggiata della A4 verso Trieste e di rifacimento della vecchia pavimentazione in alcuni punti della carreggiata verso Venezia che risultano particolarmente usurati.

In pratica, chi proviene da Venezia dovrà uscire alla barriera di Portogruaro, seguire la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle e rientrare allo svincolo di Latisana. Altrettanto, chi proviene da Trieste dovrà uscire a Trieste e riprendere la A4 alla barriera di Portogruaro. Infine, chi percorre la A28 dovrà uscire alla barriera di Portogruaro, utilizzare gli itinerari alternativi e rientrare a Latisana per immettersi sulla A4. Nessun problema per chi proviene dalla A28 ed è diretto a Venezia.