Scontro tra quattro auto, un ferito incastrato

Quattro auto danneggiate, diversi feriti di cui uno trasportato in ospedale con l'ambulanza. È il bilancio di un incidente dalla dinamica piuttosto complessa accaduto intorno alle 21.30 di ieri lungo la provinciale 35, a Pasiano di Pordenone.

La maggior parte delle persone coinvolte nello scontro è stata medicata sul posto dell'equipaggio di un'ambulanza. Un uomo, rimasto imprigionato nell'abitacolo della macchina, ha riportato, invece, un severo trauma. Liberato dai Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, che hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche per aprire lo sportello della vettura, è stato affidato all'equipaggio di una seconda ambulanza che l'ha trasportato al pronto soccorso.

Sul posto, per tutti gli accertamenti e per la viabilità, tre pattuglie dei Carabinieri. I pompieri hanno poi messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente e la sede stradale.