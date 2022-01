Scontro tra scuolabus e auto, muore il conducente

Incidente mortale poco prima delle 8, lungo l'ex strada provinciale 3, nel comune di Carlino, lungo la viabilità che porta a Marano Lagunare.

Per cause in corso di accertamento, uno scuolabus che stava trasportando a scuola sette bambini dell’asilo si è scontrato frontalmente con una Suzuki Ignis.

Nel violento impatto, l’auto è finita nel fossato; l'anziano conducente, Rino Ricigliano, 74enne di Carlino, è deceduto. Inutili gli sforzi dei sanitari, inviati tempestivamente dalla Centrale Sores di Palmanova, che hanno cercato a lungo di rianimarlo.

Nello scontro è stata coinvolta anche un’altra vettura, che ha tamponato il pullmino. Nessuna conseguenza, per fortuna, per i due conducenti.

Tre bambini sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale di Latisana. I famigliari sono stati immediatamente avvisati e sono potuti arrivare in pochi minuti nella zona del sinistro per accudire i loro figli e accompagnarli al pronto soccorso.

Sul posto due ambulanze, l'elicottero decollato dall’elibase di Campoformido e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.