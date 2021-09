Scontro tra un trattore con rimorchio pesante e un furgone, questa mattina, a Castello di Porpetto.

Nell’impatto è rimasto ferito il conducente del furgone, fortunatamente in modo non grave; è stato portato all’ospedale di Palmanova per le cure del caso. Sul posto i Vigili del fuoco di Cervignano e i Carabinieri di Aquileia per i rilievi.