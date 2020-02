Scontro tra tre auto a Buttrio, cinque feriti sulla statale

Grave incidente poco prima delle 18.30 a Buttrio, sulla statale, di fronte allo stabilimento Danieli. Per cause in corso di accertamento, tre auto si sono scontrate e una vettura è finita in un canale dopo aver impattato contro un manufatto in cemento.

Nell'impatto una persona anziana che viaggiava da sola è rimasta intrappolata nell'abitacolo. In un'altra macchina viaggiavano quattro persone, nel terzo mezzo solo il conducente. Cinque le persone rimaste ferite, tutte soccorse dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova.

Sul luogo dell'incidente sono confluite tre ambulanze. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli hanno estratto dalle lamiere contorte il pensionato. Nessuno sarebbe comunque in pericolo di vita. Inevitabili i disagi per il traffico.