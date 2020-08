Scontro tra tre auto a Udine, due persone ferite

Incidente a Udine, tra via Gorizia e via Antonio Bidernuccio, verso le 15 di oggi, martedì 18 agosto. Per cause in corso di accertamento, tre vetture si sono scontrate. Due dei conducenti – un uomo di 79 anni, residente a Udine, alla guida di autovettura Renault Kangoo e un 23enne, residente a Tavagnacco, alla guida di Renault Twingo – sono finiti in ospedale. Coinvolta anche una terza vettura, una Mercedes, guidata da un 25enne, residente a Udine, che è stata urtata dalle altre due auto mentre era fermo per motivi di circolazione.

Per cause al vaglio della pattuglia di Polizia locale intervenuta sul posto, le vetture si sono scontrate in prossimità dell'incrocio.

Sul posto l'automedica, l'ambulanza e una pattuglia pronto intervento.