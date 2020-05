Scontro tra tre mezzi lungo la Napoleonica, un morto

Incidente mortale nel primo pomeriggio lungo la Napoleonica, all'altezza di Castions di Strada. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, si sono scontrati due mezzi pesanti e un auto.

Nell'impatto ha perso la vita un uomo, che si trovava al volante della macchina. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo e del Comando di Udine. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'elicottero sanitario e due ambulanze.

La strada è chiusa per permettere le operazioni di soccorso, tra Morsano e Talmassons.