Scontro tra un'auto e due moto, tre persone ferite

Tre le persone rimaste ferite a seguito di un incidente accaduto poco dopo le 11.30 lungo la regionale 552, all'altezza di un tornante, nel comune di Tramonti di Sotto.

Per cause al vaglio della Polizia Stradale di Spilimbergo, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrati una Fiat Punto, condotta da una ragazza di 21 anni di Cavasso Nuovo, che stava marciando in direzione Meduno, proveniente da Tramonti, e una moto Yamaha 600, condotta da un uomo di 58 anni, di Volpago del Montello (Treviso).

Nell'impatto, la moto è rovinata sull'asfalto ed è andata a colpire un'altra due ruote condotta da un amico del centauro, una Honda 600, in sella alla quale viaggiava un uomo di 57 anni, di Selva del Montello. Entrambi i motociclisti sono rimasti feriti in maniera seria, ma non sono in pericolo di vita. Sono rimasti sempre cosciente durante i soccorsi e sono stati trasportati con le ambulanze in ospedale.

Ferita lievemente anche la giovane al volante della Punto, scossa; ha riportato una distorsione al rachide cervicale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago, per la messa in sicurezza delle vetture, della sede stradale e a supporto al personale medico.