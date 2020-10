Scontro tra un'auto e un taxi, ferito un bambino

Incidente stradale questa mattina a Latisana. Coinvolto un mezzo taxi e una vettura che si sono scontrati. L'impatto non è stato violento però, per precauzione, un bambino che viaggiava a bordo del taxi è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti, per escludere qualsiasi compromissione a livello sanitario.

È successo nella tarda mattina di oggi, sabato 24 ottobre 2020. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Comune di Latisana, per gli accertamenti e per la viabilità, oltre che per i rilievi.

È stato eseguito anche l'alcool test per i conducenti che è risultato negativo.