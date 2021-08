Scontro tra un autoarticolato e un suv in A28

I Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti in A28, all'altezza di Villotta, dove nel primo pomeriggio si sono scontrati un autoarticolato e un suv. Quest'ultimo, mentre si dirigeva verso Pordenone, per motivi ancora da accertare, ha impattato sul mezzo pesante, parcheggiato in una piazzola di sosta.

Nessuna conseguenza per le due persone coinvolte; l'unico danno l'ha riportato il serbatoio dell'autoarticolato, che ha sversato combustibile infiammabile. I pompieri, giunti per primi sul luogo dell'incidente, hanno tamponato la falla e hanno completato l'intervento con il supporto del personale di Autostrade, usando una vasca di contenimento apposita per liquidi combustibili e una pompa per estrarre il gasolio rimasto all'interno del serbatoio. L'intervento si è concluso sotto il costante monitoraggio dei Vigili del fuoco quando il serbatoio è stato completamente svuotato.