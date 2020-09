Scontro tra un autoarticolato e una vettura

Incidente intorno alle 16.30 nel territorio del comune di Fiume Veneto, all'altezza della "rotonda di Moro", in località Pian di Pan, poco prima del raccordo autostradale dell'A34, in direzione Cimpello.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Fiume Veneto, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati un autoarticolato e una Chevrolet Aveo. Ad avere la peggio nell'impatto è stata la conducente della macchina, una donna del posto, rimasta ferita e trasportata in ambulanza all'ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati, per la bonifica della sede stradale e per supportare il personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.