Scontro tra un camion e un'auto lungo la A4, donna in ospedale

Incidente lungo l'autostrada A4, in direzione Trieste, poco prima delle 20.30. Lo scontro si è verificato nel territorio di Palazzolo dello Stella. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale della Sottosezione di Palmanova, intervenuta sul posto per i rilievi e viabilità, insieme al personale di Autovie Venete, si sono scontrati, in un impatto laterale, nel tratto a tre corsie, un mezzo pesante e un'auto.

A bordo della macchina c'era una donna che è rimasta leggermente ferita. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che l'ha soccorsa e trasportata precauzionalmente in ospedale.

Non ci sono stati problemi di traffico o di blocco della viabilità. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, a supporto. Tutti sono stati coordinati nelle operazioni di soccorso dal Coa di Udine.