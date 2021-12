Scontro tra un mezzo pesante e un'auto, famiglia in ospedale

Incidente, questo pomeriggio, a Pontebba, all'altezza di San Leopoldo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tarvisio, intervenuti per i rilievi, accertamenti e viabilità, si sono scontrati un autotreno e una station wagon.

Nell'impatto, che non è stato violento (entrambi i conducenti viaggiavano a bassa velocità), sono rimasti feriti i componenti di un'intera famiglia, cittadini kosovari, trasportati precauzionalmente all'ospedale, per accertamenti. Nessuno di loro ha riportato ferite serie.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tarvisio per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale. Inevitabili i disagi per il traffico.