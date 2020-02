Scontro tra una Polo e un furgone, donna in ospedale

Incidente questa mattina intorno alle 11.30 a San Martino di Codroipo. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Udine, intervenuta per rilievi e viabilità, in via Case Sparse, all'incrocio con via Lignano, si sono scontrate una Volkswagen Polo e un Fiat Doblò.

A restare ferita la conducente della vettura, una donna di 76 anni di Bertiolo che viaggiava insieme al marito di 78 anni. Illeso il conducente del furgoncino, un uomo di 65 anni di Varmo. Sul posto è stato inviato l'elicottero sanitario insieme a un'ambulanza. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Codroipo e i pompieri del Distaccamento di San Vito al Tagliamento. Le condizioni della donna, trasportata all'ospedale di Udine, non paiono preoccupanti.