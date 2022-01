Scontro tra uno scuolabus e due vetture a Carlino, un morto

Incidente mortale poco prima delle 8, lungo l'ex strada provinciale 3, nel comune di Carlino, lungo la viabilità che porta nel comune di Marano Lagunare.

Per cause in corso di accertamento, uno scuolabus che stava trasportando i bambini a scuola si è scontrato con due vetture. Una macchina è finita in un fosso e un'altra è fuori strada.

L'anziano conducente di una delle due vetture è deceduto. Inutili gli sforzi dei sanitari, inviati tempestivamente dalla Centrale Sores di Palmanova, che hanno cercato a lungo di rianimarlo.

Tre bambini sono stati trasportati all'ospedale di Latisana per accertamenti.

Sul posto due ambulanze e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Operano i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.

Norizia in aggiornamento