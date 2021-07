Scooter contro mezzo pesante, grave il centauro

Versa in gravissime condizioni un uomo che questa mattina, intorno alle 9, è rimasto vittima di un incidente accaduto in via Alto Volta, a Fiumicello, all’altezza di un incrocio.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intrevenuti per rilievi e viabilità, mentre si trovava in sella al suo scooter, è andato impattare contro un mezzo pesante, finendo con il motociclo sotto la parte anteriore del camion.

Immediatamente soccorso dall'equipaggio dell'elicottero sanitario, è stato trasportato in volo a Udine. Versa in pericolo di vita a causa dei numerosi traumi riportati nell'impatto.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, per la messa in sicurezza della sede stradale e dei veicoli incidentati, posti sotto sequestro.