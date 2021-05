Nelle prime ore di oggi, sabato primo maggio 2021, poco dopo le 2.30, la prima partenza dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste, è intervenuta in via Montasio, al civico 17, per l'incendio di due scooter in sosta sotto un porticato.

I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme, mentre sono ancora da accertare le cause. Nessuna persona è rimasta ferita.