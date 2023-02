A Trieste, in via Flavia, di fronte all'Eurocar, il conducente di uno scooter, per cause in corso di accertamento, ha investito un pedone. Entrambi sono stati assistiti da un'automedica e da due ambulanze che li hanno, poi, trasportati entrambi all'ospedale di Cattinara, per la cura di un trauma cranico e di altri traumi riportati nelle rovinose cadute.