Scoperta un'altra truffa sui permessi di soggiorno

Continuano le verifiche sulla genuinità della documentazione per il rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di Udine. Dopo una prima attività che aveva portato, a maggio, alla denuncia di 18 stranieri per aver, a vario titolo, presentato istanze di lavoro stagionale fittizie, a danno di un imprenditore della ristorazione di Lignano, la Polizia di Stato ha scoperto che alcuni degli indagati avevano usato la stessa tecnica in altre province.

In particolare, erano state presentate 11 istanze per lavoratori stagionali presso la Prefettura di Bari utilizzando la documentazione fittizia di un ditta agricola, totalmente ignara, della provincia di Pavia; con la stessa documentazione erano state predisposte in diverse province italiane, prevalentemente nell'Italia settentrionale, 29 domande di emersione (lavoratore clandestino sul territorio nazionale che richiede la regolarizzazione) totalmente illegittime.

La segnalazione ha comportato l'archiviazione delle istanze. Inoltre, nei giorni scorsi sono stati denunciati alla Procura di Udine due cittadini albanesi di 40 e 34 anni, residenti in Friuli, che all'atto della presentazione della domanda per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, allegavano all'istanza una certificazione di conoscenza della lingua italiana (come previsto dalla vigente norma) risultata non genuina.

La documentazione in questione risultava rilasciata da una società con sede a Sarno, effettivamente autorizzata dal Ministero e non coinvolta nelle dinamiche illecite, che provvede alla formazione e all'esame di conoscenza della lingua italiana, attraverso la modalità online. I due nel giorno in cui dichiaravano di aver effettuato l'esame erano regolarmente presenti sul luogo di lavoro. Le istanze sono state rigettate.