Scoperta un'altra vittima del 'rapinatore degli anziani'

Il 2 novembre, a seguito di ulteriori indagini della sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trieste - via Hermet, si è scoperta un'altra rapina a carico del 43enne siciliano arrestato, in flagranza, l'1 novembre dopo che aveva aggredito un anziano per strada, rubandogli il borsello dopo avergli sferrato un pugno in faccia.

Il rapinatore, infatti, prima di quel colpo, si era introdotto nell’appartamento di un 80nne, in via Zorutti, malmenando la vittima, prima di darsi alla fuga con il suo portafogli, contenente alcune tessere bancomat, soldi e un televisore.

L’anziano era stato soccorso solo nella mattinata del 2 novembre grazie all’intervento di un vicino di casa che, insospettito per non averlo visto, l'ha trovato ancora steso a terra a seguito dell'aggressione. Sul posto, una pattuglia della sezione Radiomobile e un’ambulanza; i sanitari l'hanno accompagnato all’ospedale di Cattinara, dove l'80enne è ancora ricoverato con una prognosi di 40 giorni per le lesioni riportate a seguito delle percosse ricevute dal rapinatore.

L’Arma dei Carabinieri si dimostra sempre vicina alle fasce più deboli: anziani e bambini. Da tempo vengono fatti degli incontri nei luoghi di ritrovo anche per anziani, per sensibilizzare queste categorie e prevenire la commissione di truffe, furti e reati in genere.