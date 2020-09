Scoperta una 'fabbrica' di gioielli e orologi contraffatti

Vendevano online gioielli e orologi di grandi griffe, da Chanel a Louis Vuitton, passando per Rolex, Cartier, Bulgari, Patek Philippe, Versace, Dolce&Gabbana, Dior ed Hermes. Ma erano tutti prodotti falsi. La Guardia di Finanza di Portogruaro, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi del Corpo - Sezione Siac di Roma, ha recentemente concluso un’indagine nei confronti di un’impresa, sconosciuta al fisco, di Concordia Sagittaria che ha portato al sequestro di 11.501 pezzi con marchi contraffatti, nonché alla segnalazione all’Agenzia delle Entrate di Venezia di un importo, sottratto al fisco, di oltre 300mila euro. La ditta, nonostante fosse ‘legalmente’ cessata dal 2016, ha, di fatto, continuato a operare tramite un proprio sito internet, pubblicizzando i prodotti attraverso i più importanti social media, come Facebook, Instagram e Youtube.

Gli approfondimenti investigativi, condotti su delega della Procura di Pordenone, hanno permesso di accertare che la società di e-commerce era stata portata avanti dalla titolare, con l’aiuto di una collaboratrice, direttamente dalla propria abitazione.

Nel corso dell’operazione, denominata ‘Fake Jewelry’, che ha portato alla perquisizione dell’immobile di proprietà della rappresentante legale, è stato individuato, in un garage, un vero e proprio laboratorio per la lavorazione artigianale dei gioielli, sui quali veniva puntualmente apposto il marchio contraffatto, mentre, all’interno dell’abitazione, c’era uno studio televisivo, con tanto di attrezzature e telecamere professionali per la registrazione di vere e proprie televendite che finivano su youtube.

L’attività di polizia giudiziaria ha permesso di trovare, all’interno dei locali, etichette e articoli con marchi contraffatti, accessori di abbigliamento, borse e orologi con custodia e garanzia, bracciali, anelli e collane tutti con le firme false di note griffe. I finanzieri, oltre a sequestrare tutto il materiale, hanno acquisito anche la documentazione amministrativo-contabile riconducibile alla ditta controllata, che non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni d’imposta dal 2014 al 2019.

Le due donne sono state denunciate per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, mentre la titolare è stata segnalata anche all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle tasse non versate, pari a 300mila euro.