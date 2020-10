Scoperta una discarica abusiva lungo l'ex provinciale 35

I Carabinieri della Stazione di Villa Opicina hanno denunciato un 54enne pregiudicato per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata con deposito sul suolo e invasione di terreni.

A seguito del rinvenimento di un accumulo abusivo di macerie, calcinacci e immondizia di ogni tipo lungo l'ex provinciale 35, i militari, dopo aver sequestrato l’area, hanno svolto accertamenti sui materiali e diversi servizi di osservazione per identificare gli autori dello scempio ecologico.

In breve tempo sono arrivati a individuare il responsabile, un uomo di origini napoletane residente a Trieste, specializzato nello sgombero delle cantine, lavoro che completava velocemente e senza eccessive formalità. Oltre a non utilizzare i documenti obbligatori per chi svolge attività di smaltimento e trasporto di rifiuti, infatti, gettava in maniera indiscriminata la spazzatura, i vecchi arredi e i calcinacci in uno spiazzo lungo l'ex provinciale, tanto da trasformare l’area, in breve tempo, in una discarica abusiva a cielo aperto.

Lo stato dei luoghi sarà a breve ripristinato dal Comune di Trieste, che provvederà a ripulire il sito.