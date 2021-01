Scoperta una festa 'clandestina' a Magnano in Riviera

Nella notte di Capodanno, dopo la mezzanotte, nel corso dei controlli straordinari sul rispetto delle prescrizioni per il contrasto al Covid-19, i Carabinieri della Compagnia di Cividale, più precisamente delle Stazioni di Tarcento e Pradielis, con i colleghi dell’aliquota radiomobile, sono intervenuti in una baita nella zona di Magnano in Riviera.

All’interno hanno trovato una quindicina di ragazzi e ragazze, tutti attorno ai vent’anni, residenti in zona, intenti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in violazione delle norme in vigore. Nell’edificio i militari hanno trovato anche una piccola quantità di cocaina e una quantità maggiore di marijuana. I possessori degli stupefacenti sono quindi stati segnalati amministrativamente, e tutti i ragazzi identificati sul posto sanzionati per il mancato rispetto delle regole anti-Covid.