Scoperta una piantagione di marijuana a Ragogna

Un’indagine durata poche ore, il tempo di approfondire la fondatezza di alcune indicazioni raccolte in Carnia, ha portato nella serata di mercoledì 8 settembre i militari del Norm di Tolmezzo, coadiuvati da personale della Stazione di Tolmezzo, a Ragogna, dove, in un'area agricola di pertinenza di un 27enne del posto, già noto all’Arma per pregresse vicende legate sempre agli stupefacenti, hanno sequestrato una piantagione di marijuana di 12 piante di varia pezzatura, per un peso totale di 15 chili, che, una volta essiccate, avrebbero fruttato circa tre chili di prodotto finito, pronto per essere immesso nel mercato illegale.

L’attività è poi proseguita a casa del giovane che, resosi conto della situazione, ha cercato d'impedire ai militari di entrare. Alla fine si è rassegnato alla perquisizione, che ha permesso ai Carabinieri, supportati dai colleghi della Stazione di Majano, di sequestrare altra droga nella camera del 27enne. Nel dettaglio, c'erano un chilo di marijuana essicata, tre panetti di marijuana pressata per un totale di 300 grammi, 120 grammi di hashish, una dose di cocaina, un bilancino di precisione e oltre 6.000 euro in contanti, quasi tutti in taglio da 20 e 50.

Il giovane è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Udine a disposizione della Procura della Repubblica di Udine. Sono tutt’ora in corso accertamenti da parte dei militari per individuare dove lo stupefacente sarebbe stato spacciato e chi sarebbero stati i compratori, probabilmente piccoli spacciatori, nel tentativo di stabilire quale sia il giro della droga che, al dettaglio, avrebbe fruttato un ricavo alla vendita di circa 40.000/50.000 euro.

L'arresto del 27enne è stato convalidato questa mattina.