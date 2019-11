Scoperta una truffa milionaria sui finanziamenti regionali

La Guardia di Finanza di Pordenone ha svolto indagini di Polizia Giudiziaria, delegate dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di una società per azioni operante nel settore della fabbricazione di mobili per arredo alla quale erano stati concessi, nell’ambito degli incentivi previsti l’imprenditoria, finanziamenti per complessivi 2.390.000 euro, erogati dalla Regione tramite Mediocredito e Friulia.

L’attività investigativa, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pordenone, ha consentito di rilevare come la società beneficiaria, inizialmente con un capitale sociale di soli 10.000 euro, avesse, in poche settimane, incrementato lo stesso portandolo a 800.000 euro, facendo subentrare, peraltro, nella compagine sociale (come socio di minoranza) la stessa Friulia.

Dopo tale radicale incremento dei propri assetti patrimoniali, la società otteneva, nel 2017, mediante la Regione un finanziamento dal Fondo di Rotazione per Iniziative Economiche (F.R.I.E.) pari a 1.890.000 (di cui 839.500 erogati), giustificato dall’acquisto di un costoso macchinario produttivo (impianto di squadra bordatura) del valore di oltre 2 milioni di euro, nonché un ulteriore finanziamento di 500.000 euro dalla Friulia.

In realtà, dopo pochi mesi, atteso lo stato di crisi in cui versava da tempo la società beneficiaria delle sovvenzioni, il Consiglio d’Amministrazione ha presentato domanda di concordato preventivo, omettendo di presentare piani e/o proposte concordatarie, circostanza che aveva indetto il Tribunale di Pordenone a dichiararne, il 2 marzo 2018, il fallimento.

LE INDAGINI. I successivi accertamenti hanno consentito di rilevare come la società destinataria dei finanziamenti avesse sostanzialmente “simulato” l’aumento del capitale in modo da dare l’impressione di una situazione solida e di rilancio. In realtà non solo la società era in condizioni di dissesto, ma lo stesso aumento del capitale sociale (da 10.000 euro a 800.000 euro) era avvenuto solo ‘cartolarmente’ mediante un iniziale versamento di 300.000 euro effettuato dai soci, peraltro seguito da contestuali prelevamenti delle medesime disponibilità dai conti aziendali, nonché con un ulteriore apporto di 490.000 euro proveniente da assetti acquisiti a seguito di un’operazione di scissione/conferimento avviata con un’altra società (poi anch’essa dichiarata fallita), i cui effetti risultavano “artefatti” grazie a una falsa perizia di stima.

Infatti, da tale certificazione, redatta da un commercialista titolare di uno studio ubicato in provincia di Udine (specializzato nel fornire servizi connessi all’erogazione di finanziamenti pubblici), emergeva formalmente un patrimonio aziendale “post scissione” di oltre 700.000 euro che veniva prima inserito a bilancio e poi “utilizzato” per far figurare sia un incremento del capitale sociale sia un aumento dell’attivo patrimoniale, al solo fine di ottenere le citate elargizioni regionali; valore patrimoniale, in realtà, del tutto fittizio in quanto derivante da dati e valori (certificati nella perizia) sostanzialmente falsi, tant’è che la situazione patrimoniale della società presentava addirittura un pieno passivo di bilancio.

La vicenda vede ora indagati dalla Procura di Pordenone i due soci dell’impresa e il commercialista che ha redatto la perizia per reati di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e formazione fittizia del capitale (nonché, per i soli due soci, per il reato di bancarotta fraudolenta). Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha, inoltre, emesso un provvedimento di sequestro per equivalente per l’importo di 839.500 euro, già eseguito su disponibilità finanziarie e beni immobili dei tre indagati.

In separato contesto, la vicenda sarà posta all’attenzione della Procura Regionale presso la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia per le valutazioni di sua competenza in materia di danno erariale.