Scoperti attrezzi rubati per un valore di 4mila euro

I Carabinieri di Pordenone hanno sequestrato, in un'abitazione del Friuli Occidentale, diverse motoseghe, decespugliatori e altri attrezzi da lavoro che erano stati rubati tra il 2018 e il 2019. Il loro valore complessivo ammonta a 4mila euro. Sono accertamenti per stabilire a chi siano stati rubati e dove.

Erano nelle disponibilità di un uomo di 30 anni di nazionalità italiana che sarà denunciato per ricettazione. Le indagini proseguono per addebitare "la paternità" dei furti a un'altra persona che i militari hanno già individuato. Eventuali cittadini che dovessero riconoscere gli attrezzi, potranno contattare la Sezione Radiomobile del Nor dei Carabinieri di Pordenone al numero 0434.372020/022 dal lunedì al venerdì, per eventuali notizie.