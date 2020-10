Scoperti due migranti nascosti in un camion di legna

Ieri, al termine degli accertamenti, i Carabinieri della stazione di Prata di Pordenone hanno denunciato per violazione delle norme sull’ingresso dei cittadini stranieri nel territorio nazionale due sedicenti cittadini iracheni, entrambi senza fissa dimora, sprovvisti di documenti (uno di 16 anni, l’altro 18enne).

Giovedì alle 15, i due erano stati scoperti nel magazzino di una ditta di Pasiano, durante le fasi di scarico dei bancali di legna da ardere dal rimorchio di un autoarticolato proveniente dalla Bosnia. Improvvisamente, dal mezzo era uscito un giovane che si era dileguato velocemente nelle campagne. I militari hanno poi trovato, all'interno del rimorchio, nel frattempo richiuso, altre due persone che, non senza difficoltà a farsi comprendere, hanno detto di provenire dal Kurdistan iracheno, di essersi introdotti nel veicolo in Bosnia Erzegovina, dichiarandosi richiedenti asilo politico.

Il personale sanitario aveva subito attivato le procedure di triage, in particolare per escludere sintomi collegabili al Covid-19. Sono subito state escluse responsabilità a carico del conducente.

I giovani sono stati portati in caserma a Sacile per la fotosegnazione; al termine degli accertamenti, il minorenne è stato affidato a una cooperativa di Ghirano come disposto dalla Procura del tribunale per i minori di Trieste. Il 18enne è rimasto nei locali della Compagnia Carabinieri, dove è stato accolto e rifocillato fino al giorno successivo, quando l’Ufficio immigrazione della Questura di Pordenone ha riferito del respingimento da parte delle autorità slovene della richiesta di riammissione informale. A quel punto è stato affidato a una comunità pordenonese dove resterà in isolamento fiduciario, in attesa di eventuale regolarizzazione della sua posizione sul territorio nazionale.