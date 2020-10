Scoperti rarissimi fossili sopra Moggio Udinese

La Squadra speleo alpino fluviale del Comando di Udine dei Vigili del Fuoco sta svolgendo un'attività di supporto tecnico in collaborazione con l'Uti della Carnia, con il personale del Geoparco di Timau. L'intervento consiste nel riportare a valle un masso di frana contenente fossili molto rari, vestigia del passato geologico della nostra regione.

In supporto alla squadra viene impiegato anche l'elicottero del Nucleo Volo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia. L'intervento si sta svolgendo alle pendici della parete sud della Creta di Aip, a circa 2000 metri di quota, sopra Moggio Udinese.

Il masso, delle dimensioni di un metro cubo circa, in un primo momento deve essere capovolto, perché la parte più ricca di fossili si trova sulla porzione che adesso poggia sul terreno.

In seguito sarà eseguita una linea di frattura, per il taglio, per permettere il trasporto a valle, visto il peso, di circa 20 quintali, e per valorizzare la parte più ricca di fossili. Seguirà l'esposizione della rarissima pietra in una sezione del Museo di Timau di Paluzza e in una sezione nel Museo del comune di Moggio Udinese, sul cui territorio si trova ora il masso.

L'intervento richiederà due giorni: uno per il sezionamento del masso e uno per il trasporto che vedrà la presenza dei mezzi via terra della Protezione Civile di Paluzza e Paularo.

I fossili nella pietra sono perlopiù dei crinoidi.