Scoperto a lavarsi nel bagno della scuola

La Polizia locale di Monfalcone ha denunciato uno straniero, scoperto all’interno della scuola Giacich, mentre l'istituto era chiuso.

La segnalazione è partita da un operatore Ata. L'uomo, di nazionalità tedesca, si stava lavando in un bagno della primaria e non ha saputo giustificare la sua presenza all’interno della scuola. E' stato deferito per essere entrato arbitrariamente in un immobile pubblico senza autorizzazione.

“Ringrazio la Polizia locale per il grande lavoro e la costante presenza sul territorio”, ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint.