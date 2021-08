Scoperto con pinze e cacciavite in mano, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Barcola hanno arrestato un cittadino rumeno per tentato furto aggravato. L’uomo, un 38enne con precedenti per furti commessi a Trieste, con pinze e cacciavite aveva tentato di far saltare il lucchetto di una catena posta a chiusura del magazzino di un locale di viale Miramare.

Nel deposito, a ridosso del lungomare di Barcola, erano custoditi generi alimentari, bibite e alcoolici per un valore economico considerevole. L’impresa è, però, fallita grazie all’intervento della pattuglia dei Carabinieri di Barcola. I militari durante la perlustrazione del territorio hanno notato lo straniero che armeggiava con accanimento nei pressi della porta chiusa. Insospettiti, lo hanno raggiunto, bloccato e portato in caserma dove è stato identificato e dichiarato in arresto. Al termine degli accertamenti di rito lo hanno accompagnato al Coroneo.