Scoperto un market casalingo della droga

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di via Hermet, a Trieste, hanno arrestato in flagranza tre persone per detenzione e spaccio di stupefacenti. Si tratta di un uomo e una donna triestini, rispettivamente di 46 e 40 anni, e di un 38enne sloveno. I militari, in borghese, stavano transitando nella zona di Largo Barriera quando hanno notato una donna che, con atteggiamento circospetto, stava consegnando un involucro a un uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti in materia di droga.

I Carabinieri hanno fermato i due per un controllo e hanno trovato un pacchetto con circa 15 grammi di marijuana. L’uomo ha ammesso di averla appena acquistata per un importo di 100 euro. Il controllo è stato esteso al domicilio della 40enne triestina, dove i militari hanno da subito avvertito forte odore di cannabis. Nascoste in un armadio, c'erano tre buste sottovuoto contenenti circa 280 grammi di marijuana ciascuna, altri 100 grammi suddivisi in involucri più piccoli, due bilancini di precisione e 700 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione sono arrivati nell’abitazione il proprietario di casa, il 46enne triestino, e un 38enne sloveno, ospite da tempo nell'appartamento. Dalle verifiche, è emerso che lo sloveno forniva lo stupefacente, custodito dal proprietario di casa e poi spacciato con il contributo della donna, che aveva con sè altri 5 grammi di eroina e 2 di cocaina. Nel corso delle operazioni il cittadino sloveno ha anche tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato dagli operanti.

Conclusi gli accertamenti, lo stupefacente, i bilancini, il materiale per il confezionamento e il denaro sono stati sequestrati, mentre i tre, sentito il pm di turno, sono condotti al Coroneo, dove resteranno a disposizione della Procura della Repubblica. Dovranno rispondere di cessione di stupefacenti e della detenzione ai fini di spaccio.