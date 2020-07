Scoppia la bombola della griglia, due ustionati

Due persone sono rimaste ustionate nel pomeriggio nella spiaggetta di Bocca d'Anfora, nei pressi di Porto Buso, nel territorio del comune di Grado. Da quanto si è potuto apprendere finora, un gruppo di persone avevano organizzato una grigliata e, per cause in corso di accertamento, la bombola di un fornelletto usato per cucinare è esplosa.

A restare feriti due uomini, di 43 e 58 anni, della provincia di Udine. È stato inviato il battello pneumatico GC B43 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, già in acqua per le attività di mare sicuro, per imbarcare al Molo Torpediniere il personale medico e poi trasportarlo sul luogo dell’incidente.

Dopo i primi accertamenti e cure, il personale medico ha ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso per il più grave dei due feriti che quindi, tramite elicottero, è stato portato all’ Ospedale di Udine. Il secondo infortunato con la moglie, il figlio e il personale medico è stato trasportato al Molo Torpediniere di Grado per il successivo trasferimento in ospedale a Monfalcone con l'ambulanza.